ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Греция и Турция обменялись обвинениями из-за конфликта в Средиземноморье

Понедельник 12 октября 2020 20:38
Греция и Турция обменялись обвинениями из-за конфликта в Средиземноморье
Фото: флаги Греции и Турции (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 12 октября, Греция раскритиковала Турцию за очередную отправку разведывательного судна в спорные воды в Восточном Средиземноморье. В ответ Анкара заявила, что у Греции нет права на протест относительно разведочных работ на расстоянии 15 км от турецкого побережья.

Об этом сообщает Kathimerini.

"Турция доказала, что ей нельзя доверять. Все те, кто верил, что Турция имела в виду все, что она сказала перед Европейским саммитом 1-2 октября, теперь меняют мнение", - заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.

Ранее в понедельник Турция выпустила морской консультативный вывод о том, что она планирует направить в этот регион исследовательское судно Oruc Reis, вызвав резкую критику со стороны Греции.

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что критика Греции является необоснованными обвинениями, что не имеет никакого отношения к международному праву.

"Недопустимо, чтобы существовала оппозиция против нашей страны, которая имеет самую длинную береговую линию в Восточном Средиземноморье и которая действует в 15 километрах от ее материковой части", - говорится в заявлении турецкого ведомства.

Напомним, 1 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о создании механизма для урегулирования конфликта между Турцией и Грецией.

Также ранее Греция заявляла о готовности к войне с Турцией за нефть в Средиземном море.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Греция
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь