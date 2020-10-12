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Греція і Туреччина звинувачують один одного через Східне Середземномор’я

Понеділок 12 жовтня 2020 20:38
Греція і Туреччина звинувачують один одного через Східне Середземномор’я
Фото: прапори Греції та Туреччини (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 12 жовтня, Греція розкритикувала Туреччину через чергову відправку розвідувального судна в спірні води у Східному Середземномор'ї. У відповідь Анкара заявила, що у Греції немає права на протест щодо розвідувальних робіт на відстані 15 км від турецького узбережжя.

Про це повідомляє Kathimerini.

"Туреччина довела, що їй не можна довіряти. Всі ті, хто вірив, що Туреччина мала на увазі все, що вона сказала перед Європейським самітом 1-2 жовтня, тепер змінюють думку", - заявив офіційний представник уряду Греції Стеліос Петсас.

Раніше в понеділок Туреччина випустила морський консультативний висновок про те, що вона планує направити в цей регіон дослідницьке судно Oruc Reis, викликавши різку критику з боку Греції.

У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що критика Греції є необґрунтованими звинуваченнями, що не має ніякого відношення до міжнародного права.

"Неприпустимо, щоб існувала опозиція проти нашої країни, яка має найдовшу берегову лінію в Східному Середземномор'ї і яка діє в 15 кілометрах від її материкової частини", - йдеться в заяві турецького відомства.

Нагадаємо, 1 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про створення механізму для врегулювання конфлікту між Туреччиною та Грецією.

Також раніше Греція заявляла про готовність до війни з Туреччиною за нафту в Середземному морі.

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