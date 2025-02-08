Греція та Франція обговорили можливий продаж Туреччині ракет Meteor

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini .

Зустріч також має на меті зміцнити враження, що грецько-французькі відносини залишаються чудовими, попри резонанс, який виник останніми днями навколо можливого продажу Туреччині ракет Meteor.

Наразі відомо, що Міцотакіс знову зустрінеться з Макроном у понеділок у Парижі на полях Конференції зі штучного інтелекту .

В ході зустрічі на полях неформального саміту лідерів ЄС Міцотакіс попросив Макрона поінформувати його з цього питання. Своєю чергою французький президент підтвердив, що контакти за даною ініціативою справді тривають.

Взаємовідносини між Грецією та Туреччиною

Зауважимо, що Греція та Туреччина мають тривалу історію напружених відносин, зокрема через територіальні суперечки в Егейському морі та питання Кіпру.

Обидві країни є членами НАТО, але їхні двосторонні відносини часто ускладнюються через розбіжності щодо морських кордонів, повітряного простору та енергетичних ресурсів у Східному Середземномор'ї.

Зокрема у 2022 році спостерігалось тимчасове загострення відносин. Саме тоді президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час свого виступу в місті Самсун розповів, що Туреччина виробляє власні балістичні ракети.

"Звичайно, це виробництво лякає греків. Коли ви кажете "Тайфун", греки лякаються і кажуть: "Вона вдарить по Афінах". Ну, звичайно, вдарить... Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось (для озброєння) звідси і звідти, від Америки до островів", - заявив він.

В грудні того ж року Греція і Туреччина провели таємні переговори за посередництва Німеччини. Метою зустрічі було обговорення шляхів нормалізації відносин між двома країнами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.