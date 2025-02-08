Греция и Франция обсудили возможную продажу Турции ракет Meteor

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в минувший вторник переговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они в частности обсудили возможную продажу Турции ракет Meteor.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.

В ходе встречи на полях неформального саммита лидеров ЕС Мицотакис попросил Макрона проинформировать его по этому вопросу. В свою очередь французский президент подтвердил, что контакты по данной инициативе действительно продолжаются. Известно, что Мицотакис снова встретится с Макроном в понедельник в Париже на полях Конференции по искусственному интеллекту. Встреча также имеет целью укрепить впечатление, что греческо-французские отношения остаются прекрасными, несмотря на резонанс, который возник в последние дни вокруг возможной продажи Турции ракет Meteor.