Греция и Франция обсудили возможную продажу Турции ракет Meteor
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в минувший вторник переговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они в частности обсудили возможную продажу Турции ракет Meteor.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.
В ходе встречи на полях неформального саммита лидеров ЕС Мицотакис попросил Макрона проинформировать его по этому вопросу. В свою очередь французский президент подтвердил, что контакты по данной инициативе действительно продолжаются.
Известно, что Мицотакис снова встретится с Макроном в понедельник в Париже на полях Конференции по искусственному интеллекту.
Встреча также имеет целью укрепить впечатление, что греческо-французские отношения остаются прекрасными, несмотря на резонанс, который возник в последние дни вокруг возможной продажи Турции ракет Meteor.
Взаимоотношения между Грецией и Турцией
Заметим, что Греция и Турция имеют длительную историю напряженных отношений, в частности из-за территориальных споров в Эгейском море и вопроса Кипра.
Обе страны являются членами НАТО, но их двусторонние отношения часто осложняются из-за разногласий относительно морских границ, воздушного пространства и энергетических ресурсов в Восточном Средиземноморье.
В частности, в 2022 году наблюдалось временное обострение отношений. Именно тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в городе Самсун рассказал, что Турция производит собственные баллистические ракеты.
"Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите "Тайфун", греки пугаются и говорят: "Она ударит по Афинам". Ну, конечно, ударит... Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-то (для вооружения) отсюда и оттуда, от Америки до островов", - заявил он.
В декабре того же года Греция и Турция провели тайные переговоры при посредничестве Германии. Целью встречи было обсуждение путей нормализации отношений между двумя странами.
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