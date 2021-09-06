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Греция создала Министерство по вопросам климатического кризиса после лесных пожаров

Автор: Сергей Пышкин

Правительство Греции приняло решение о создании Министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты. Его будет возглавлять бывший комиссар Еврокомиссии от Кипра Христос Стилианидис.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

По словам представителя правительства Греции Янниса Ойконома, Министерство по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты было организовано в результате критики действий правительства со стороны населения по предупреждению и преодолению масштабных лесных пожаров, которые бушевали в текущем году.

Отметим, что в результате стихии пострадало более 400 тысяч гектаров территории. Нынешние лесные пожары были самыми масштабными с 2007 года.

Власти Греции, со своей стороны, признали свои ошибки и заявили о правительственных перестановках, расширении штата пожарных и увеличении финансирования спасательных служб.

Отмечается, что страна планировала отдельно создать Министерство по вопросам гражданской защиты, однако после того, как вероятный глава отказался вступать в должность, правительство приняло решение объединить два министерства, которые будет возглавлять Христос Стилианидис.

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ГрецияПожар