Греція створила Міністерство з питань кліматичної кризи після лісових пожеж

За словами речника уряду Греції Янніса Ойконома, Міністерство з питань кліматичної кризи та цивільного захисту було організовано внаслідок критики дій уряду з боку населення щодо попередження й подолання масштабних лісових пожеж, які вирували в поточному році.

Відзначимо, що внаслідок стихії постраждало більше ніж 400 тисяч гектарів території. Цьогорічні лісові пожежі були наймасштабнішими з 2007 року.

Влада Греції, зі свого боку, визнала свої помилки й заявила про урядові перестановки, розширення штату пожежників й збільшення фінансування рятувальних служб.

Зазначається, що країна планувала окремо створити Міністерство з питань цивільного захисту, однак після того, як ймовірний очільник відмовився вступати на посаду, уряд прийняв рішення об’єднати два міністерства, які очолюватиме Христос Стиліанідіс.