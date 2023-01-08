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Греція розпочала будівництво високого паркану на кордоні з Туреччиною

Фото: Греція будує високий паркан на кордоні з Туреччиною (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Греція почала будувати паркан на кордоні з Туреччиною, будівництво пройде по всій довжині річки Еврос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра захисту громадян Такіса Теодорікакоса під час телевізійного інтерв’ю.

"Наші кордони недоступні. Огорожа буде зведена по всій довжині річки Еврос, будівництво перших 35 кілометрів розпочнеться відразу", - заявив Теодорікакос.

У деталях він підкреслив, що в річці Еврос грецька поліція запобігла незаконному вторгненню в країну 256 000 нелегальних іммігрантів. Урядова рада національної безпеки Греції вирішила побудувати паркан по всій річці Еврос, тобто на кордоні Греції та Європи з Туреччиною. Загальна протяжність кордону буде становити 140 кілометрів.

"Негайне рішення, яке існує, це будівництво перших 35 кілометрів у центральній точці з бюджетом 100 мільйонів євро, для якого Міністерство цивільного захисту у співпраці з Міністерством національної оборони завершило дослідження й чекають офіційного дозволу Міністерства фінансів, щоб провести швидкий і прямий тендер", - додав міністр.

Нагадаємо, Греція і Туреччина провели таємні переговори на тлі загострення відносин.

Раніше Ердоган під час свого виступу в місті Самсун розповів, що Туреччина виробляє власні балістичні ракети. Це значно тривожить греків.

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Греція