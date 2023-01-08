Греция начала строительство высокого забора на границе с Турцией

"Наши границы недоступны. Забор будет возведен по всей протяженности реки Еврос, строительство первых 35 километров начнется сразу", - заявил Теодорикакос.

В деталях он подчеркнул, что в реке Еврос греческая полиция предотвратила незаконное вторжение в страну 256 000 нелегальных иммигрантов. Правительственный совет национальной безопасности Греции решил построить забор по всей реке Еврос, то есть на границе Греции и Европы с Турцией. Общая протяженность границы составит 140 километров.

"Немедленное существующее решение это строительство первых 35 километров в центральной точке с бюджетом 100 миллионов евро, для которого Министерство гражданской защиты в сотрудничестве с Министерством национальной обороны завершило исследования и ждут официального разрешения Министерства финансов, чтобы провести быстрый и прямой тендер", - добавил министр.