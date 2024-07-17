Греція продовжила заборону на перекачування російської нафти біля своїх берегів, - Reuters

Протягом останніх місяців Греція випускала і продовжувала такі попередження у зв'язку з військовими навчаннями біля берегів Лаконської затоки і навіть далі, біля острова Кітіра, закликала торговельні та інші судна уникати цього району.

Останнє попередження продовжено до 15 вересня 2024 року.

"Очевидно, що воно є ефективним для запобігання передачі вантажів, які не слід передавати", - пояснив одне з джерел, що є основною причиною його продовження.

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році міжнародні санкції ускладнили торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами, що спонукало трейдерів шукати лазівки для їхнього експорту, включаючи офшорну перевалку з судна на судно.

Води навколо південного узбережжя Греції та Лаконської затоки останнім часом стали точками перевалки з танкерів, які перевозять російську нафту, на інші судна.

Раніше грецькі офіційні особи заявляли, що грецька влада не може доглядати судна під іноземним прапором у міжнародних водах, і такі військово-морські рекомендації допомагають стримувати перевалку з судна на судно у відкритому морі.

Тіньовий флот

З того часу, як західні країни ввели ціновий ліміт на російську нафту в спробі обмежити життєво важливі засоби для війни в Україні, Росія покладається на флот старіючих танкерів.

Раніше США запровадили санкції проти російської танкерної групи "Совкомфлот" з метою скоротити доходи Кремля від продажу нафти.