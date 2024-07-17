Греция продлила запрет на перекачку российской нефти на танкеры у своих берегов, - Reuters

В течение последних месяцев Греция выпускала и продлевала такие предупреждения в связи с военными учениями у берегов Лаконского залива и даже дальше, у острова Китира, настоятельно призывая торговые и другие суда избегать этого района.

Последнее предупреждение продлено до 15 сентября 2024 года.

"Очевидно, что оно эффективно для предотвращения передачи грузов, которые не следует передавать", - пояснил один из источников, что является основной причиной его продления.

После вторжения России на Украину в 2022 году международные санкции затруднили торговлю российской нефтью и нефтепродуктами, что побудило трейдеров искать лазейки для их экспорта, включая офшорную перевалку с судна на судно.

Воды вокруг южного побережья Греции и Лаконского залива в последнее время стали точками перевалки с танкеров, перевозящих российскую нефть, на другие суда.

Ранее греческие официальные лица заявляли, что греческие власти не могут досматривать суда под иностранным флагом в международных водах, и такие военно-морские рекомендации помогают сдерживать перевалку с судна на судно в открытом море.

Теневой флот

С тех пор как западные страны ввели ценовой лимит на российскую нефть в попытке ограничить жизненно важные средства для войны в Украине, Россия полагается на флот стареющих танкеров,

Ранее США ввели санкции против российской танкерной группы "Совкомфлот" с целью сократить доходов Кремля от продажи нефти.