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Греция продлила запрет на перекачку российской нефти на танкеры у своих берегов, - Reuters

Фото: российским танкерам закрыли лазейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Греческие ВМС продлили действие предупреждения, фактически запрещающего движение судов у побережья юго-восточной части Пелопоннеса и далее, чтобы воспрепятствовать перекачке российской нефти с судна на судно у берегов Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В течение последних месяцев Греция выпускала и продлевала такие предупреждения в связи с военными учениями у берегов Лаконского залива и даже дальше, у острова Китира, настоятельно призывая торговые и другие суда избегать этого района.

Последнее предупреждение продлено до 15 сентября 2024 года.

"Очевидно, что оно эффективно для предотвращения передачи грузов, которые не следует передавать", - пояснил один из источников, что является основной причиной его продления.

После вторжения России на Украину в 2022 году международные санкции затруднили торговлю российской нефтью и нефтепродуктами, что побудило трейдеров искать лазейки для их экспорта, включая офшорную перевалку с судна на судно.

Воды вокруг южного побережья Греции и Лаконского залива в последнее время стали точками перевалки с танкеров, перевозящих российскую нефть, на другие суда.

Ранее греческие официальные лица заявляли, что греческие власти не могут досматривать суда под иностранным флагом в международных водах, и такие военно-морские рекомендации помогают сдерживать перевалку с судна на судно в открытом море.

Теневой флот

С тех пор как западные страны ввели ценовой лимит на российскую нефть в попытке ограничить жизненно важные средства для войны в Украине, Россия полагается на флот стареющих танкеров,

Ранее США ввели санкции против российской танкерной группы "Совкомфлот" с целью сократить доходов Кремля от продажи нефти. 

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НАФТАГреция