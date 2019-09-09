Греция призывает Турцию не угрожать Европе беженцами

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана вести с Европой переговоры о ситуации с беженцами, а не прибегать к угрозамам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По словам премьер-министра Греции, переговоры с Турцией должны происходить не с угрозами, а скорее добросовестно на "языке, которым пользуются добрые соседи".

"Президент Турции не может угрожать Европе и Греции в вопросе беженцев, чтобы попытаться получить больше денег. Европа уже дала шесть миллиардов евро, чтобы помочь решить этот вопрос", - заявил Мицотакис.

На прошлой неделе Эрдоган настаивал на том, что Турция должна получить больше для того, чтобы заботиться о более четырех миллионов беженцев, из которых более 3,5 миллиона прибыли из Сирии.

Он также заявил, что позволит сирийским беженцам массово приезжать в Европу, если не будет предоставлено больше международной помощи.

Напомним, Турция готова открыть границу в Европу для беженцев, если в ближайшее время в Сирии для них не будет создана безопасная зона.

Как сообщало РБК-Украина, в августе Европейский союз выделил дополнительное финансирование на поддержку беженцев в Турции. С учетом выделенных дополнительно средств общий вклад ЕС в программу достиг 1,125 миллиарда евро.