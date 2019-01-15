Греція закликає РФ не втручатися у процес перейменування Македонії

Фото: прапор Греції (pixabay.com)

У Греції сподіваються, що Росія визнає назву Північна Македонія

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) Греції відреагували на коментар МЗС РФ щодо перейменування Македонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву дипломатичного відомства.

Зокрема, коментар російського МЗС назвали "втручанням у справи Греції". Також коментар назвали таким, що "не відповідає рівню, який характеризує відносини між Грецією і Росією".

"Ми висловлюємо нашу впевненість, що Росія, яка протягом багатьох років визнавала БЮРМ як "Республіку Македонія", поважатиме почуття грецького народу у використанні назви Македонія і відтепер називатиме країну "Північна Македонія". Найголовніше, що вона утримається від таких заяв, які становлять втручання в внутрішні справи Греції", - йдеться у заяві МЗС Греції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 січня п арламент Македонії ухвалив поправки до конституції, необхідні для перейменування країни. Тепер, щоб угода набула чинності, вона потребує схвалення у парламенті Греції. Там обіцяють проголосувати за таке рішення протягом наступних десяти днів.

Нагадаємо, міністр оборони Греції Панос Камменос подав у відставку у зв'язку з розбіжностями з прем'єр-міністром країни Алексісом Ціпрасом за угодою про зміну назви Македонії.

Зазначимо, у випадку підтримки парламентом Греції, Республіка Македонія буде перейменована на Республіку Північну Македонію. Це припинить суперечку з Грецією, яка триває з 1991 року, оскільки Греція має одноіменну провінцію, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.