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Греция призвала своих граждан покинуть Украину

Автор: Мария Кучерявец

Министерство иностранных дел Греции обратилось к своим гражданам с призывом немедленно покинуть территорию Украины. При этом там рекомендуют воздержаться от поездок в нашу страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Греции.

"Министерство иностранных дел не рекомендует всем путешествовать по территории Украины, и одновременно призывает граждан Греции, находящихся в стране, немедленно покинуть страну. Гражданам Греции, которые еще не уехали, также рекомендуется немедленно сообщить свои контактные данные в посольство Греции в Киеве", - говорится в сообщении.

Там также заявили, что штат посольства в Киеве "сокращен до необходимого", но "вместе с тем будет усилен штат генконсульства в Мариуполе".

Напомним, США, Британия, Германия и еще ряд стран призвали своих граждан срочно покинуть территорию Украины из-за угрозы вторжения России.

Также стало известно, что израильские авиакомпании увеличивают количество рейсов из Украины для возвращения граждан.

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ГрецияВторжение России в Украину