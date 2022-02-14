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Греція закликала своїх громадян покинути Україну

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство закордонних справ Греції звернулося до своїх громадян із закликом негайно покинути територію України. При цьому там рекомендують утриматися від поїздок до нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Греції.

"Міністерство закордонних справ не рекомендує всім подорожувати територією України, і водночас закликає громадян Греції, які перебувають у країні, негайно залишити країну. Громадянам Греції, які ще не поїхали, також рекомендується негайно повідомити свої контактні дані до посольства Греції у Києві", - йдеться в повідомленні.

Там також заявили, що штат посольства у Києві "скорочено до необхідного", але "разом з тим буде посилено штат генконсульства в Маріуполі".

Нагадаємо, США, Британія, Німеччина та ще низка країн закликали своїх громадян терміново залишити територію України через загрозу вторгнення Росії.

Також стало відомо, що ізраїльські авіакомпанії збільшують кількість рейсів з України для повернення громадян.

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ГреціяВторгнення Росії до України