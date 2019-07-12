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Греція визнала Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Новини » Політика    12.07.2019 - 15:40
Греція визнала Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели
Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles)

Уряд Греції закликало провести чесні і вільні вибори у Венесуелі

Новий уряд Греції визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Греції.

Уряд Греції визнав Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і закликав до проведення вільних, чесних і демократичних президентських виборів.

"Уряд Грецької Республіки, у відповідності із загальною позицією ЄС, вирішило визнати президента демократично обраної Національної Асамблеї Хуана Гуайдо президентом Венесуели, для того, щоб він закликав до проведення вільних, чесних і демократичних президентських виборів", - йдеться в заяві МЗС Греції

Нагадаємо, опозиціонер Хуан Гуайдо 3 січня оголосив себе виконуючим обов'язки президента Венесуели. Його підтримали США, Організація Американських держав та більшість країн ЄС. Чинний президент Ніколас Мадуро назвав подію спробою державного перевороту. Його підтримали Росія, Білорусь, Сирія, Болівія, Іран, Куба, Китай і Туреччина. З тих пір протести в країні не вщухають.

Зазначимо, що опозиція відновила переговори з владою, але підкреслила, що збирається далі вимагати відставки президента Мадуро і проведення нових президентських виборів.

 

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