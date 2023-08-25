Греція припиняє обслуговування радянських ЗРК, їх можуть передати Україні, - ЗМІ

Греція припиняє фінансування програм підтримки та обслуговування зенітно-ракетних комплексів радянського зразка. Їх можуть передати Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pronews.
Зазначають, що ця інформація потрапила у ЗМІ завдяки помилковій публікації секретного документа парламентом Греції.
Міністр національної оборони Греції Нікос Дендіас у документі повідомив, що уряд скасовує контракти на закупівлю нових запчастин та послуг для обслуговування зенітно-ракетних комплексів "Тор" та "Оса".
Вказані ЗРК можуть незабаром зняти з озброєння, оскільки комплектуючих, що є в наявності, вистачить лише на декілька місяців. Скасований контракт на обслуговування зенітних систем у наступні роки мав скласти понад 102 млн євро.
При цьому грецькі журналісти припускають, що комплекси через треті країни можуть бути передані Україні, а прийняте рішення є "суто політичним".
Як Греція отримала радянські ЗРК
Загалом Греція має на озброєнні 21 самохідну пускову установку "Тор-M1". Зенітні установки придбали в Росії у 1999 році.
Також Греція має 38 самохідних пускових установок "Оса". З них 19 комплексів у версії "Оса-АК", а інші модернізовані до версії "Оса-АКМ". Радянські та російські установки купувалися у декілька етапів у період з 1992 до 2005 року.
Допомога Греція
Варто зазначити, що нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. Під час свого візиту він заявив, що Афіни будуть тренувати українських пілотів на винищувачах F-16.
Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції в Чорноморській акваторії.
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