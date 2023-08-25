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Греция приостанавливает обслуживание советских ЗРК, их могут передать Украине, - СМИ

Фото: Греция может передать Украине ЗРК "Тор-М1" (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Греция приостанавливает финансирование программ поддержки и обслуживания зенитно-ракетных комплексов советского образца. Их могут передать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pronews.

Отмечается, что эта информация попала в СМИ благодаря ошибочной публикации секретного документа парламентом Греции.

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в документе сообщил, что правительство расторгает контракты на закупку новых запчастей и услуг для обслуживания зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Оса".

Указанные ЗРК могут вскоре снять с вооружения, поскольку имеющихся комплектующих хватит всего на несколько месяцев. Отмененный контракт на обслуживание зенитных систем в последующие годы должен составить более 102 млн евро.

При этом греческие журналисты предполагают, что комплексы через третьи страны могут быть переданы Украине, а принятое решение является "чисто политическим".

Как Греция получила советские ЗРК

В общей сложности Греция имеет на вооружении 21 самоходную пусковую установку "Тор-M1". Зенитные установки были приобретены в России в 1999 году.

Также у Греции есть 38 самоходных пусковых установок "Оса". Из них 19 комплексов в версии "Оса-АК", а остальные модернизированы к версии "Оса-АКМ". Советские и российские установки покупались в несколько этапов в период с 1992 по 2005 год.

Помощь Греция

Следует отметить, что недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он заявил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16.

Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.

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