Німеччина різко змінила позицію щодо продажу літаків Eurofighter Typhoon Туреччині
Новий уряд Німеччини змінив радикальну позицію щодо заборони продажу Туреччині бойових літаків Eurofighter Typhoon, тому раніше відкладений контракт може бути поновлено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.
Згідно з даними видання, новий уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом зайняв більш поступливу позицію щодо експорту озброєнь, на відміну від попереднього коаліційного уряду Олафа Шольца, який виступав проти продажу Eurofighter Туреччині.
Судячи з повідомлень джерел Handelsblatt, угода про експорт може бути незабаром затверджена у міністерстві оборони країни.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нещодавно зустрівся з канцлером Мерцом під час саміту лідерів НАТО в Гаазі. Саме ця зустріч розглядається як фактор, який може сприяти зміні політики Німеччини щодо експорту Eurofighter.
На початку року Туреччина подала запит на придбання близько 40 літаків Eurofighter Typhoon. Цей винищувач спільно розроблений Німеччиною, Британією, Італією та Іспанією. Для здійснення продажу всі чотири країни-партнери повинні схвалити експорт.
Що відомо про Eurofighter Typhoon
Eurofighter Typhoon – це багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Він розроблений та випускається міжнародною компанією Eurofighter GmbH. Розробка літака розпочалася у 1983 році в рамках міжнародної програми Future European Fighter Aircraft. У 1994 році здійснив політ перший прототип винищувача DA-1.
Typhoon прийнятий на озброєння військово-повітряних сил Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Австрії та Саудівської Аравії. У 2017 році розпочалися поставки винищувачів в Оман. Загальний обсяг замовлень становить близько 600 літаків.
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