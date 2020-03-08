Греция построит два лагеря для беженцев с Ближнего Востока

Греция собирается построить два новых временных лагеря для размещения беженцев, которые прибывают из Турции. Об этом передает греческий телеканал Skai TV.

Как сообщил в эфире канала министр миграции Нотис Митарачи, это будут центры закрытого типа. Однако властям, по словам министра, "понадобится поддержка местных общин".

"Мы хотим построить два закрытых центры в северном регионе Серра и на большей территории Афин на 1000 мест... Мы не можем оставить всех тех людей на островах", - заявил министр.

Он также добавил, что поддержка беженцев со стороны государства будет ограничена. Как только беженцы будут получать защищенный статус - им будет предложено покинуть убежище.

"Проживание и льготы лицам, которым будет предоставлено убежище, прекратятся в течение месяца. С этого момента беженцам придется зарабатывать на жизнь", - сказал министр, подчеркнув, что такая программа делает Грецию менее привлекательным местом для миграционных потоков.

Напомним, Турция после нескольких дней попыток мигрантов с Ближнего Востока попасть в Европу, приняла решение о закрытии морской границы с Грецией.

Ранее, 2 марта, у берегов греческого острова Лесбос перевернулась лодка с мигрантами с Ближнего Востока, которые пытались попасть в Европу. Более 40 человек были спасены, а двое детей доставлены в больницу, одного из них спасти не удалось.