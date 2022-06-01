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Греция подтвердила отправку в Украину БМП в обмен на технику из Германии

Фото: Греция подтвердила отправку в Украину БМП в обмен на технику из Германии (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Минобороны Греции подтвердило заявление канцлера Германии Олафа Шольца об отправке в Украину бронированных машин пехоты БМП-1. Их заменят техникой немецкого производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

Как пояснили в греческом минобороны, передаваемые Украине БМП будут заменены равным количеством боевых бронированных машин немецкого производства Marder.

БПМ-1 были получены Грецией в 1994 году из Восточной Германии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Греция передаст Украине танки советского образца, Берлин взамен предоставит Афинам свои бронированные машины.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что немецкое правительство блокирует поставки боевых машин пехоты (БМП) Marder Украине.

В то же время посол Украины в Германии раскритиковал Берлин за такую позицию, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал оружие, которое может дать Германия.

При этом в Германии искренне не понимают упреков в недостаточной помощи Украине, считая, что ФРГ "не может выполнить все пожелания" Киева. В правительстве предполагают, что именно стало поводом для них.

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