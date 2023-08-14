Греція планує створити спільне виробництво боєприпасів для України та ЄС, - ЗМІ

За даними співрозмовників видання, переговори відбуваються в умовах абсолютної секретності й перебувають на досить "зрілому" етапі. Їх результати очікуються найближчим часом, оскільки 30 вересня закінчується період укладання контрактів.

Також повідомляється, що 10 травня в Брюсселі відбулася закрита зустріч за участю представників найбільших оборонних підприємств ЄС.

Під час зустрічі високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель попросив її учасників донести до національних урядів ініціативу щодо швидкого виробництва одного мільйона снарядів для України до весни наступного року, а також необхідність створення європейського запасу боєприпасів великого калібру.

Водночас видання зазначає, що наразі Hellenic Defence Systems не в змозі виробляти всі боєприпаси власними силами. Компанія має технічну можливість узяти на себе останній етап виробничого ланцюжка, який охоплює спорядження, збирання та пакування боєприпасів.

Наразі ведеться пошук партнерів для першого етапу, до якого входять виготовлення корпусу, заряду та інших необхідних матеріалів для боєприпасу.

Боєприпаси для України

Нагадаємо, наприкінці зими стало відомо, що українські війська зіштовхнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні мільйон снарядів.

Крім цього, на початку червня Європарламент підтримав документ про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет. У липні європейський план з розширення виробництва боєприпасів та ракет набув чинності.