Греция планирует создать совместное производство боеприпасов для Украины и ЕС, - СМИ

По данным собеседников издания, переговоры проходят в условиях абсолютной секретности и находятся на достаточно "зрелом" этапе. Их результаты ожидаются в ближайшее время, поскольку 30 сентября истекает период заключения контрактов.

Также сообщается, что 10 мая в Брюсселе прошла закрытая встреча с участием представителей крупнейших оборонных предприятий ЕС.

Во время встречи высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель попросил ее участников донести до национальных правительств инициативу по быстрому производству одного миллиона снарядов для Украины до весны следующего года, а также необходимость создания европейского запаса боеприпасов большого калибра.

В то же время издание отмечает, что Hellenic Defence Systems не в состоянии производить все боеприпасы собственными силами. Компания имеет техническую возможность взять на себя последний этап производственной цепочки, охватывающий снаряжение, сбор и упаковку боеприпасов.

В настоящее время ведется поиск партнеров для первого этапа, включающего изготовление корпуса, заряда и других необходимых материалов для боеприпаса.

Боеприпасы для Украины

Напомним, в конце зимы стало известно, что украинские войска столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине миллион снарядов.

Кроме того, в начале июня Европарламент поддержал документ об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет. В июле европейский план по расширению производства боеприпасов и ракет вступил в силу.