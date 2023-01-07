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Греція планує побудувати огорожу на усю довжину сухопутного кордону з Туреччиною

Фото: Греція планує побудувати огорожу на усю довжину сухопутного кордону з Туреччиною (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Греція планує побудувати огорожу вздовж сухопутного коридору з Туреччиною по всій довжині річки Мариця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра цивільного захисту Греції Такіса Теодорікакоса в інтерв'ю для Skai.

За словами міністра, уряд прийняв остаточне рішення щодо будівництва 140-кілометрової огорожі.

Завдання щодо будівництва лежить на відповідальності саме Міністерства захисту громадян. Загальна протяжність річки на кордоні країни становить 140 кілометрів.

"Негайне рішення, яке існує, - це будівництво перших 35 кілометрів у центральній точці, з бюджетом 100 мільйонів євро, для чого Міністерство захисту громадян у співпраці з Міністерством національної оборони завершило дослідження, і ми чекаємо на формальне схвалення Міністерства фінансів, щоб провести швидкий і негайний тендер", - додав Теодорікакос.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наприкінці минулого року в Брюсселі пройшли таємні переговори між Грецією та Туреччиною за посередництва Німеччини на тлі загострення відносин між країнами.

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