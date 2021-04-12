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Греция планирует открыться для украинских туристов в мае

Автор: Дмитрий Левицкий

Греция планирует открыться для украинских туристов уже с 14 мая этого года. Однако окончательного решения по поводу открытия границ еще не приняли.

Об этом сказал министр туризма Греции Харис Теохарис в комментарии "Укринформ".

"Реальность такова, что мы сможем принимать украинских граждан, прибывающих в нашу страну, и также надеемся, что греки, которые захотят приехать в Украину смогут это сделать", - заявил он.

В то же время украинским придется предъявить отрицательный ПЦР-тест или утвержденный украинской властью сертификат о вакцинации. Ожидается, что в мае Греция позволит предъявлять отрицательный тест на антиген.

"Мы ждем от украинской власти образцы таких сертификатов, чтобы мы могли проверять их на своих границах, и мы стремимся принимать также другие вакцины (не одобренные в ЕС - ред.)", - добавил министр.

Кроме того, украинцев и других иностранцев планируют выборочно тестировать на COVID-19 в греческих аэропортах учитывая ситуацию с коронавирусом в той или иной стране.

Как пояснил министр, после 14 мая власти страны смогут спрогнозировать, как будет развиваться пандемия коронавируса. Окончательное решение об открытии границ будут принимать исходя эпидемиологической ситуации в мире.

Напомним, Греция продлила действие ограничений на международные авиаперелеты. Пассажиры, которые летят в Грецию, должны иметь отрицательный ПЦР-тест и пройти выборочное тестирование на COVID-19.

До этого Греция решила смягчить карантин, несмотря на то, что в стране наблюдалась вспышка коронавируса.

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