Греція планує відкритися для українських туристів у травні

"Реальність є такою, що ми зможемо приймати українських громадян, які прибуватимуть до нашої держави, і також сподіваємося, що греки, які захочуть приїхати до України зможуть це зробити", - заявив він.

Водночас українським доведеться пред'явити негативний ПЛР-тест або затверджений українською владою сертифікат про вакцинацію. Очікується, що у травні Греція дозволить пред'являти негативний тест на антиген.

"Ми чекаємо від української влади зразки таких сертифікатів, щоб ми могли перевіряти їх на своїх кордонах, і ми прагнемо приймати також інші вакцини (не схвалені в ЄС - ред.)", - додав міністр.

Крім того, українців та інших іноземців планують вибірково тестувати на COVID-19 у грецьких аеропортах з огляду на ситуацію з коронавірусом в тій чи іншій країні.

Як пояснив міністр, після 14 травня влада країни зможе спрогнозувати, як буде розвиватися пандемія коронавірусу. Остаточне рішення про відкриття кордонів будуть ухвалювати зважаючи на епідеміологічну ситуацію у світі.