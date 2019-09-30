Греция планирует депортировать 10 тыс. мигрантов после пожара

Греция планирует депортировать 10 тыс. мигрантов после смертельного пожара и столкновений в крупнейшем лагере мигрантов на Лесбосе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Сообщается, что в результате пожара, вспыхнувшего в лагере Мория на острове Лесбос, погибла женщина. Пожар, причина которого остается неизвестной, быстро переросла в столкновения между просителями убежища и полицией. Пострадали более десятка человек.

"Мы действительно переживаем национальный кризис", - говорится в сообщении.

Мория превратилась в небольшой город с населением не менее 12 тыс. человек, что в четыре раза превышает ее возможности.

Отметим, что насилие там является обычным явлением, но воскресные столкновения были самыми серьезными за много месяцев.

Напомним, в Греции в лагере для беженцев "Мориа" на острове Лесбос в воскресенье, 29 сентября, вспыхнуло два пожара, в результате которых, по разным данным, погибли два человека. После пожаров возникли массовые беспорядки, поскольку беженцы, проживающие в лагере, решили, что пожарные слишком долго добирались до лагеря, что, по их мнению, и привело к жертвам. Очевидцы сообщили, что машина ехала к лагерю около 20 минут.

Как сообщало РБК-Украина, 27 сентября в греческом порту Ігумениця через пожар на пароме пришлось эвакуировать более полутысячи пассажиров.