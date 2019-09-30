В Греции в лагере для беженцев произошли пожары и беспорядки, есть жертвы

Фото: пожар в лагере в Греции (из открытых источников)

Беженцы требовали перевести их в другой лагерь, полиция применила слезоточивый газ

В Греции в лагере для беженцев "Мориа" на острове Лесбос в воскресенье, 29 сентября, вспыхнули два пожара, в результате которых, по разным данным, погибли два человека. Об этом сообщает AFP.

После пожаров возникли массовые беспорядки, поскольку проживающие в лагере беженцы решили, что пожарные слишком долго добирались до лагеря, что, по их мнению, и привело к жертвам. Очевидцы сообщили, что машина ехала до лагеря около 20 минут.

Протестующие требовали, чтобы их перевели в лагерь для беженцев на материке.

В центр "Мориа" были стянуты дополнительные силы полиции, некоторых перебросили на вертолетах из Афин. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы взять ситуацию под контроль.

Местная полиция и международная организация "Врачи без границ" сообщили о гибели одного человека, беженцы утверждают, что жертвами пожара стали одна женщина и двое детей.

В то же время в греческой полиции заявили, что мигранты устроили первый пожар в оливковой роще за пределами лагеря, а затем через 20 минут пламя вспыхнуло в центре для приема беженцев.

Напомним, 27 сентября в греческом порту Игуменица из-за пожара на пароме пришлось эвакуировать более полутысячи пассажиров.