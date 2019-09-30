Греція планує депортувати 10 тис. мігрантів після пожежі

Греція планує депортувати 10 тис. мігрантів після смертельної пожежі і зіткнень в найбільшому таборі мігрантів на Лесбосі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Зазначається, що в результаті пожежі, що спалахнула в таборі Морія на острові Лесбос, загинула жінка. Пожежа, причина якої залишається невідомою, швидко переросла у сутички між прохачами притулку та поліцією. Постраждали більше десятка людей.

"Ми дійсно переживаємо національну кризу", - йдеться у повідомленні.

Морія перетворилася на невелике місто з населенням не менше 12 тис. осіб, що в чотири рази перевищує її можливості.

Зазначимо, що насильство там є звичайним явищем, але недільні зіткнення були найсерйознішими за багато місяців.

Нагадаємо, у Греції в таборі для біженців "Моріа" на острові Лесбос у неділю, 29 вересня, спалахнуло дві пожежі, в результаті яких, за різними даними, загинули дві людини. Після пожеж виникли масові заворушення, оскільки біженці, які проживають в таборі, вирішили, що пожежники надто довго добиралися до табору, що, на їхню думку, і призвело до жертв. Очевидці повідомили, що машина їхала до табору близько 20 хвилин.

Як повідомляло РБК-Україна, 27 вересня в грецькому порту Ігумениця через пожежу на поромі довелося евакуювати понад півтисячі пасажирів.