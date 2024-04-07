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Греція підвищила рівень загрози через лісові пожежі

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 квітня, Греція підвищила рівень загрози до другого найвищого. Це сталось після того, як у суботу надійшли повідомлення про понад 70 лісових пожеж по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Попри те, що більшість з пожеж взяли під контроль, одна із них на острові Крит тривала до сьогодні. Внаслідок пожежі троє людей отримали легкі травми.

До вівторка в деяких частинах Греції очікують на сильний вітер швидкістю до 60 км/год, що зробить ситуацію надзвичайно небезпечною для спалаху пожеж. Зокрема йдеться про

  • регіон Афін;
  • центральну частину країни;
  • Кікладські острови;
  • Крит.

Греція пережила останні п’ять тижнів з невеликою кількістю дощів або й взагалі без них - тож Афінська обсерваторія попереджає про тривожний рівень посухи.

Нагадаємо, минулого року на тлі масштабних лісових пожеж у Греції, що були визнані найбільшими в історії Європейського Союзу, влада країни вирішила запустити дрони та встановити датчики температури в лісових угіддях.

Такі заходи покликані покращити превентивну боротьбу з вогняними НП.

Ми також писали, що минулого літа грецькі правоохоронці здійснили 79 арештів громадян, підозрюваних у причетності до підпалів.

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ГреціяПожежа