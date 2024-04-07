Греция повысила уровень угрозы из-за лесных пожаров

Несмотря на то, что большинство пожаров взяли под контроль, один из них на острове Крит продолжался до сегодняшнего дня. В результате пожара три человека получили легкие травмы.

До вторника в некоторых частях Греции ожидают сильный ветер скоростью до 60 км/ч, что сделает ситуацию чрезвычайно опасной для возгорания пожаров. В частности, речь идет о

регион Афин;

центральной части страны;

Кикладские острова;

Крит.

Греция пережила последние пять недель с небольшим количеством дождей или вообще без них - афинская обсерватория предупреждает о тревожном уровне засухи.