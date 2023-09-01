Після найбільших лісових пожеж у ЄС Греція використовуватиме дрони та спецдатчики

На тлі масштабних лісових пожеж у Греції, визнаних найбільшими в історії Європейського Союзу, влада країни вирішила запустити дрони та встановити датчики температури в лісових угіддях. Такі заходи покликані покращити превентивну боротьбу з вогняними НП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що заява про БПЛА і спеціальні датчики прозвучала від прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса також після критики з боку кліматичних активістів з приводу руйнівної лісової пожежі, що вирує в північно-східному регіоні Еврос майже два тижні, і забрала життя як мінімум двадцяти людей.

Так, екологи, які виступають за активніші міжнародні дії зі стримування зміни клімату, раніше звинуватили владу Греції витрати на гасіння пожеж більше коштів, ніж на їх запобігання.

Міцотакіс у ході виступу в парламенті заявив, що цього року на запобігання лісовим пожежам було витрачено десятки мільйонів євро, але цього все одно недостатньо.

"Хоча ми були підготовлені краще, ніж будь-якого іншого року, ми зіткнулися з безпрецедентним поєднанням інцидентів", - сказав він.

Грецький прем'єр також послався на сильну хвилю тепла в липні, найтривалішу за останні роки в країні, а потім на надзвичайно сильний вітер.

За словами Міцотакіса, влада вжила заходів з придбання понад 100 дронів для моніторингу лісових пожеж у режимі реального часу.

Також планується встановити датчики температури на археологічних об'єктах та в лісах з підвищеним ризиком пожеж, а найближчим часом буде найнято близько 500 вчених-лісівників та ще 1000 пожежників.

Лісові пожежі у Греції

Нагадаємо, що в Греції з кінця липня вирують лісові пожежі. Згідно з офіційними даними, внаслідок вогняної НП загинула щонайменше 21 особа, з яких 20 - поблизу Олександруполіса.

За даними Служби управління надзвичайними ситуаціями "Коперник", пожежа в Евросі знищила щонайменше 812,6 квадратних кілометрів, що більше за площу Нью-Йорка (778,2 квадратних кілометрів).

Як заявили у Світовому фонді дикої природи, щонайменше 30% лісу, що охороняється, Дадія-Лефкімі-Суфлі в Греції було втрачено.

Також повідомлялося, що останніми днями грецькі правоохоронці здійснили 79 арештів громадян, підозрюваних у причетності до підпалів.