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Греция передумала и открыла границу для украинцев: условия въезда

Автор: Дмитрий Левицкий

Греция решила открыть границу для туристов из Украины. Греческое правительство определило условия для пересечения границы.

Об этом сообщило украинское посольство в Греции.

Границы Греции открылись для украинцев уже сегодня, 14 мая. Для того, чтобы попасть в страну, туристам нужно:

  • заполнить электронную форму PLF на сайте travel.gov.gr до прибытия в Грецию (форма PLF с QR-кодом нужна для пересечения любого въездного пункта);
  • подать сертификат о вакцинации от коронавируса, завершенной минимум за 14 дней до въезда (сертификат на английском языке).

Однако сертификат вакцинации можно заменить отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию, или сертификатом о перенесенной болезни.

Требование о COVID-сертификате и его альтернативах также обязательно распространяется на несовершеннолетних: от пяти лет и старше.

Все необходимые для въезда документы туристы должны подать персоналу греческой полиции, или представителям Генерального секретариата гражданской защиты Греции для проверки подлинности.

Кроме того, Греция обязала воздушные и судоходные компании, автомобильные и железнодорожные транспортные компании проверять туристов перед посадкой, чтобы подтвердить у них наличие необходимых документов.

"В случае нарушения этого обязательства, (компании - ред.) обязаны репатриировать пассажира за собственные средства", - добавили в посольстве.

Напомним, сегодня Греция объявила о начале туристического сезона и открытии своих границ. Однако в украинском посольстве говорили, что решение относительно граждан Украины в греческом правительстве еще не приняли.

Добавим, еще в апреле министр туризма Греции Харис Теохарис рассказал о планах его страны открыться для украинских туристов с 14 мая. Он отмечал, что все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

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