Греция передумала и открыла границу для украинцев: условия въезда

Греция решила открыть границу для туристов из Украины. Греческое правительство определило условия для пересечения границы.
Об этом сообщило украинское посольство в Греции.
Границы Греции открылись для украинцев уже сегодня, 14 мая. Для того, чтобы попасть в страну, туристам нужно:
Однако сертификат вакцинации можно заменить отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию, или сертификатом о перенесенной болезни.
Требование о COVID-сертификате и его альтернативах также обязательно распространяется на несовершеннолетних: от пяти лет и старше.
Все необходимые для въезда документы туристы должны подать персоналу греческой полиции, или представителям Генерального секретариата гражданской защиты Греции для проверки подлинности.
Кроме того, Греция обязала воздушные и судоходные компании, автомобильные и железнодорожные транспортные компании проверять туристов перед посадкой, чтобы подтвердить у них наличие необходимых документов.
"В случае нарушения этого обязательства, (компании - ред.) обязаны репатриировать пассажира за собственные средства", - добавили в посольстве.
Напомним, сегодня Греция объявила о начале туристического сезона и открытии своих границ. Однако в украинском посольстве говорили, что решение относительно граждан Украины в греческом правительстве еще не приняли.
Добавим, еще в апреле министр туризма Греции Харис Теохарис рассказал о планах его страны открыться для украинских туристов с 14 мая. Он отмечал, что все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.