ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Греция открыла границы для туристов, но не из Украины

Новина українською →
Афины, Пятница 14 мая 2021 13:44
Греция открыла границы для туристов, но не из Украины Фото: украинцам не открыли въезд в Грецию (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Греция сообщила об открытии границ для туристов с 14 мая. Однако, в украинском посольстве отметили, что для украинцев въезд пока закрыт.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Греции.

В дипломатическом ведомстве отметили, что изменения режима въезда граждан Украины в Грецию пообещали безотлагательно разместить на сайте и странице посольства Украины в Греции в Facebook.

"По состоянию на 14 мая 2021 года решение греческим правительством относительно въезда граждан Украины в Грецию с туристической целью не принято", - сообщили в посольстве.

Отметим, в Греции сообщили об отмене карантина для туристов с 14 мая. Для въезда в Грецию нужно либо быть вакцинированным, либо иметь отрицательный тест на коронавирус, либо иметь антитела к коронавирусу после выздоровления.

Напомним, сегодня РБК-Украина писало, что рейсы в Грецию перенесли на лето.

Ранее сообщалось, что в Италии снимают ограничения для туристов из некоторых стран. Это произойдет в середине мая.

Кроме того, стало известно, когда Испания сможет начать принимать туристов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Греция туризм
NEWS
Сегодня пройдет заседание СНБО, - источники
Сегодня пройдет заседание СНБО, - источники
DAILY
Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт