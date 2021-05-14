Греція передумала і відкрила кордон для українців: умови в'їзду

Кордони Греції відкрилися для українців вже сьогодні, 14 травня. Для того, щоб потрапити в країну, туристам потрібно:

заповнити електронну форму PLF на сайті travel.gov.gr до прибуття в Грецію (форма PLF з QR-кодом потрібна для перетину будь-якого в'їзного пункту);

подати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, завершену щонайменше за 14 днів до в'їзду (сертифікат англійською мовою).

Однак сертифікат вакцинації можна замінити негативним ПЛР-тестом, проведеним не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Грецію, або сертифікатом про перенесену хворобу.

Вимога про COVID-сертифікат та його альтернативи також обов'язково поширюється на неповнолітніх: від п'яти років і старше.

Всі необхідні для в'їзду документи туристи повинні подати персоналу грецької поліції, або представникам Генерального секретаріату цивільного захисту Греції для перевірки дійсності.

Крім того, Греція зобов'язала повітряні та судноплавні компанії, автомобільні та залізничні транспортні компанії перевіряти туристів перед посадкою, щоб підтвердити у них наявність необхідних документів.

"У разі порушення цього зобов'язання, (компанії - ред.) зобов'язанні репатріювати пасажира за власні кошти", - додали в посольстві.