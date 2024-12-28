Греція передасть Україні партію ракет Sea Sparrow

Повідомляється, що грецький уряд погодив передачу 24 ракет RIM-7 Sea Sparrow, які були на озброєнні ВМС і ВПС Греції протягом майже 40 років і "вважаються непотрібними для оперативного використання за новими військовими стандартами".

Також повідомляється, що передача зенітних ракет є частиною ширшої військової допомоги, яка включає артилерійські снаряди, зброю і боєприпаси. Окремо підкреслюється, що ці поставки не знижують обороноздатність Греції в Егейському морі.

RIM-7 Sea Sparrow: що це за ракети

Sea Sparrow - це зенітні ракети ближньої дії американського виробництва. Україна має у своєму розпорядженні необхідні для них пускові установки. Йдеться про так звані системи FrankenSAM. Відомо, що Україна змогла адаптувати свої ЗРК "Бук-М1" для запуску ракет RIM-7 по повітряних цілях.