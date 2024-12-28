Греция передаст Украине партию ракет Sea Sparrow

Греция предоставит Украине несколько ракет RIM-7 Sea Sparrow. Которые используются в системах противовоздушной обороны типа FrankenSAM.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ekathimerini.com.
Сообщается, что греческое правительство согласовало передачу 24 ракет RIM-7 Sea Sparrow, которые были на вооружении ВМС и ВВС Греции на протяжении почти 40 лет и "считаются ненужными для оперативного использования по новым военным стандартам".
Также сообщается, что передача зенитных ракет является частью более широкой военной помощи, которая включает артиллерийские снаряды, оружие и боеприпасы. Отдельно подчеркивается, что эти поставки не снижают обороноспособность Греции в Эгейском море.
Sea Sparrow - это зенитные ракеты ближнего действия американского производства. Украина располагает необходимыми для них пусковыми установкам. Речь идет о так называемых системах FrankenSAM. Известно, что Украина смогла адаптировать свои ЗРК "Бук-М1" для запуска ракет RIM-7 по воздушным целям.
Напомним, ранее в октябре Украина и Греция подписали соглашение о безопасности, согласно которому Афины в том числе помогут с подготовкой пилотов на F-16.
До этого Греция передавала нашей стране боеприпасы, боевые машины пехоты и другую военную помощь.
Сама Украина больше заинтересована в греческих системах ПВО С-300. Однако греческая сторона неоднократно отказывала, ссылаясь на то, что у нее нет надежных вариантов замены.
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