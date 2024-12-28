Греция передаст Украине партию ракет Sea Sparrow

Сообщается, что греческое правительство согласовало передачу 24 ракет RIM-7 Sea Sparrow, которые были на вооружении ВМС и ВВС Греции на протяжении почти 40 лет и "считаются ненужными для оперативного использования по новым военным стандартам".

Также сообщается, что передача зенитных ракет является частью более широкой военной помощи, которая включает артиллерийские снаряды, оружие и боеприпасы. Отдельно подчеркивается, что эти поставки не снижают обороноспособность Греции в Эгейском море.

RIM-7 Sea Sparrow: что это за ракеты

Sea Sparrow - это зенитные ракеты ближнего действия американского производства. Украина располагает необходимыми для них пусковыми установкам. Речь идет о так называемых системах FrankenSAM. Известно, что Украина смогла адаптировать свои ЗРК "Бук-М1" для запуска ракет RIM-7 по воздушным целям.