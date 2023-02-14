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Греція передала Україні 20 БМП-1, - міністр оборони

Фото: Греція передала Україні 20 БМП-1 (defence-ua.com)
Автор: Тетяна Степанова

Греція в рамках військової допомоги Україні надала боєприпаси та 20 броньованих машин БМП-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони Греції.

На конференції Контактної групи з питань оборони України міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив про те, що країна передала Україні в рамках гуманітарної та оборонної допомоги 20 одиниць БМП-1 та боєприпаси.

Панагіотопулос також наголосив, що Греція й надалі підтримуватиме праведну боротьбу українського народу за захищати суверенітет і територіальну цілісність країни.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Греція готова відмовитись від німецьких БМП Marder на користь України.

Також раніше ми писали, що Греція не зможе постачати танки Leopard Україні через напружені відносинами з Туреччиною.

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ГреціяВійськова допомога