Греція передала Україні 20 БМП-1, - міністр оборони

Греція в рамках військової допомоги Україні надала боєприпаси та 20 броньованих машин БМП-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони Греції.

На конференції Контактної групи з питань оборони України міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив про те, що країна передала Україні в рамках гуманітарної та оборонної допомоги 20 одиниць БМП-1 та боєприпаси.

Панагіотопулос також наголосив, що Греція й надалі підтримуватиме праведну боротьбу українського народу за захищати суверенітет і територіальну цілісність країни.