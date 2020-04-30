Греция откроет отели для туристов с июля

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса Греция надеется на открытие туристического сезона в июле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр туризма Греции Гарри Теохарис заявил, что отели для туристов начнут открывать в июне, а с июля планируется полноценный старт туристического сезона.

"Думаю, это очень важный вопрос. Мы собираемся открыться где-то в июле", - прогнозирует Теохарис.

При этом Греция ожидает, что сезон-2020 буде намного хуже предыдущих из-за опасений людей путешествовать на фоне пандемии.

"Этот сезон не будет таким, как в другие годы, я был бы дураком, если бы полагал, что это может измениться. Тем не менее, мы можем сделать многое, чтобы заново открыть туристическую экономику", - добавил министр.

Туризм является основным источником дохода для Греции. В прошлом году страну посетило 34 миллиона человек, что принесло 18 млрд евро доходов в казну (около 10-12% ВВП) и обеспечило занятость примерно каждому пятому работнику.

Греция ввела карантин 23 марта. С понедельника, 4 мая, страна начнет поэтапную отмену ограничений. На данный момент известно 2566 случаев заражения COVID-19 в Греции и 138 смертей. За сутки было зафиксировано 15 новых случаев коронавируса.