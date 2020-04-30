Греція відкриє готелі для туристів з липня

На тлі триваючої пандемії коронавірусу Греція сподівається на відкриття туристичного сезону в липні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс заявив, що готелі для туристів почнуть відкривати в червні, а з липня планується повноцінний старт туристичного сезону.

"Думаю, це дуже важливе питання. Ми збираємося відкритися десь в липні", - прогнозує Теохаріс.

При цьому Греція очікує, що сезон-2020 буде набагато гіршим за попередні через побоювання людей подорожувати на фоні пандемії.

"Цей сезон не буде таким, як в інші роки, я був би дурнем, якби вважав, що це може змінитися. Тим не менш, ми можемо зробити багато чого, щоб заново відкрити туристичну економіку", - додав міністр.

Туризм є основним джерелом доходу для Греції. У минулому році країну відвідало 34 мільйони осіб, що принесло 18 млрд євро доходів у казну (близько 10-12% ВВП) і забезпечило зайнятість приблизно кожного п'ятого працівника.

Греція ввела карантин 23 березня. З понеділка, 4 травня, країна почне поетапне скасування обмежень. Наразі відомо про 2566 випадків зараження COVID-19 в Греції і 138 смертей. За добу було зафіксовано 15 нових випадків коронавірусу.