Греция начнет выходить из карантина с 4 мая

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С понедельника будут открыты церкви, школы, парикмахерские, книжные магазины

В Греции с понедельника, 4 мая, начнется поэтапная отмена ограничений из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, передает Еkathimerini.

Так, с 4 мая снимается основная часть ограничений на передвижение граждан. Вместе с тем организованные пляжи остаются закрытыми. Также откроются некоторые магазины и предприятия услуг.

"Это книжные магазины, электронные товары, службы техосмотра автомобилей и магазины спортивных товаров. Откроются парикмахерские, но по предварительной записи. Остальная часть розничной торговли возобновится в понедельник, 11 мая, за исключением торговых центров. Они откроются 1 июня. Во всех магазинах, конечно, будет ограничена плотность посетителей. Будут приняты строгие меры для защиты работников", - заявил премьер.

С этого дня церкви будут открыты для индивидуальных молитв, а с 17 мая верующие смогут принять участие в Божественной литургии и других службах.

Маловероятно, что в течение лета будут разрешены большие собрания, фестивали, концерты или спортивные мероприятия со зрителями.

Кроме того, занятия в старших классах лицея начнутся 11 мая. Через неделю последуют другие классы лицея и гимназии. Школы, однако, будут действовать по другим правилам, будет и впредь применяться дистанционное обучение детей, которым по особым причинам не нужно приходить на занятия.

"Начальные и детские сады остаются закрытыми. Они могут быть открыты 1 июня, и только если мы будем абсолютно уверены, что развитие эпидемии идет вниз", - заявил премьер.

Напомним, 23 марта правительство Греции ввело комендантский час. Движение в стране ограничено, за редкими исключениями. На улицы разрешается выходить только те, кто идет на работу или возвращается с работы, делает покупки в магазине или покупает лекарства, посещает врача.

Кроме того, в Греции коронавирусом заразился афонский монах. Инфицированный посещал Великобританию с делегацией монастыря и вернулся на Афон 20 марта.