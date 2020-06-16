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Греция может отказать украинцам во въезде: названы условия

Новости » Общество     16.06.2020 - 11:59
Греция может отказать украинцам во въезде: названы условия
Фото: аэропорт в Афинах (wikimedia.org by Manfred Werner)

Запрет на въезд для туристов из третьих стран действует до 29 июня

Греция будет отказывать во въезде туристам из Украины, поскольку до 29 июня в стране действует запрет для граждан третьих стран. При этом разъяснены категории лиц, которые все-таки смогут прилететь в Грецию.

Об этом говорится в сообщении на сайте международного аэропорта Афин.

Сообщается, что для граждан всех стран, которые не являются членами Евросоюза, действует временный запрет до 29 июня. При этом есть некоторые исключения.

В частности, украинцев могут пропустить в страну, если они являются членами семей граждан ЕС или стран, которые входят в Шенгенскую зону. Также Греция будет пропускать специалистов в области здравоохранения, приглашенных правительством.

Кроме того, в страну могут попасть граждане третьих стран с видом на жительство в странах ЕС или Шенгенской зоны, а также владельцы долгосрочных виз; транзитные пассажиры; члены иностранных правительств, дипломаты и сотрудники международных организаций.

Также украинцы могут попасть в Грецию по семейным или деловым причинам при условии наличия специального разрешения от греческого консульства.

Напомним, ранее сообщалось, что по прилету в Грецию граждане третьих стран будут проходить тестирование и суточную самоизоляцию.

До этого Австрия решила продлить до конца июня запрет на пассажирские рейсы из Украины.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Грециятуристыукраинцы
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