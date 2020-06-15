Рейсы из Украины в Австрию: запрет на въезд продлили до 30 июня

Фото: аэропорт (РБК-Украина)

Также в перечень стран, из которых запрещен въезд в Австрию, входит Россия, Беларусь и другие

Австрия решила продлить до конца июня запрет на въезд пассажирским самолетам из стран, где продолжается коронавирусная инфекция. Ограничения касаются также Украины.

Об этом сообщает Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.

В соответствующем постановлении министерства отмечается, что запрет на регулярное пассажирское авиасообщение продлен с 15 до 30 июня для таких стран: Украина, Беларусь, Россия, Иран, Китай, а также Испания и Китай.

В то же время разрешение на регулярные авиаперелеты получили следующие страны: Нидерланды, Франция и Италия. Относительно последней, то запрет продолжает действовать на пассажирские самолеты из региона Ломбардия. Также ограничения на пассажирское авиасообщение введены для Швеции и Португалии.

Запрет не распространяется на грузовые авиаперевозки, перелеты в интересах государства и санитарную авиацию.

Ограничения на авиаперелеты Австрия ввела с 18 марта, а послабление для отдельных стран начнет действовать уже 16 июня. Границы будут открыты для пассажиров из 31 страны Европейского союза.

Напомним, ранее об открытии туристического авиасообщения с 16 европейскими странами заявила Словакия, однако Украины в этом перечне нет.

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Автор: РБК-Украина