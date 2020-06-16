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Греція може відмовити українцям у в'їзді: названо умови

Новини » Суспільство     16.06.2020 - 11:59
Греція може відмовити українцям у в'їзді: названо умови
Фото: аеропорт в Афінах (wikimedia.org by Manfred Werner)

Заборона на в'їзд для туристів з третіх країн діє до 29 червня

Греція буде відмовляти у в'їзді туристам з України, оскільки до 29 червня у країні діє заборона для громадян третіх країн. При цьому роз'яснено категорії осіб, які все-таки зможуть прилетіти до Греції.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міжнародного аеропорту Афін.

Повідомляється, що для громадян усіх країн, які не є членами Євросоюзу, діє тимчасова заборона до 29 червня. При цьому є деякі винятки.

Зокрема, українців можуть пропустити до країни, якщо вони є членами сімей громадян ЄС або країн, які входять до Шенгенської зони. Також Греція буде пропускати фахівців в області охорони здоров'я, запрошених урядом.

Крім того, до країни можуть потрапити громадяни третіх країн з видом на проживання в країнах ЄС або Шенгенської зони, а також власники довготермінових віз; транзитні пасажири; члени іноземних урядів, дипломати та співробітники міжнародних організацій.

Також українці можуть потрапити в Грецію за сімейними або діловими причинами за умови наявності спеціального дозволу від грецького консульства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що по прильоту до Греції громадяни третіх країн будуть проходити тестування і добову самоізоляцію.

До цього Австрія вирішила продовжити до кінця червня заборону на пасажирські рейси з України.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Греціятуристыукраинцы
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