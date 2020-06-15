Тестирование и суточная самоизоляция: как Греция открывается для украинцев

Фото: международный аэропорт Афин (wikimedia.org by Manfred Werner)

Туристов в Греции ждут ограничения в зависимости от страны вылета

Греция с 15 июня открывает свои границы для граждан ряда стран, в том числе и Украины. В то же время в отношении туристов будут действовать некоторые ограничения.

Об этом говорится в сообщении крупнейшей греческой авиакомпании Aegean Airlines.

Сообщается, что на сегодня правительство Греции ввело ограничения для авиарейсов с 15 до 30 июня 2020 года. В частности, пассажиры разделяются на группы в соответствии со страной гражданства.

ГРУППА А: Австрия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Швейцария.

ГРУППА B: Албания, Бельгия, Франция, Италия, Северная Македония, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и другие страны, которые не входят в ЕС (в том числе Украина, - ред.).

Пассажиры, которые прибывают в международный аэропорт Афин из стран группы A, будут подвергаться выборочной проверке на COVID-19 по прибытии.

Пассажиры, которые прибывают в международный аэропорт Афин из стран группы B прямым рейсом или транзитом через страну из группы A, проходят 100% тестирование на COVID-19.

Пассажиры, которые прибывают в аэропорт в Салониках, по прибытии проходят 100% тестирование на COVID-19.

Также сообщается, что при регистрации на рейс или уже на борту пассажирам предложат заполнить специальную форму. Ее по прибытии нужно будет предоставить властям.

После тестирования пассажиры в обязательном порядке должны самостоятельно изолироваться по указанному в форме адресу в течение 24 часов. Через сутки уже будут известны результаты на COVID-19.

Кроме того, уточняется, что по прибытии в Афины или Салоники после тестирования пассажиры могут продолжить свою поездку до пункта назначения, где они пройдут самоизоляцию до получения результатов.

Напомним, ранее сообщалось, что Греция откроет границы для украинцев с июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в Украине.

Отметим, с 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение, сегодня аэропорт "Борисполь" должен обслужить 13 таких рейсов.

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Автор: РБК-Украина