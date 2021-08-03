Греція охоплена лісовими пожежами: чи є серед постраждалих українці

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що на даний момент інформації про постраждалих в результаті лісових пожеж в Греції українців немає. Однак він доручив дипломатам відстежувати потреби українських громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.

"Доручив дипломатам у Греції цілодобово відслідковувати потреби наших громадян у зв’язку з масштабною пожежею в передмісті Афін. Станом на зараз інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна із дружньою Грецією і готова за потреби надати необхідну допомогу.", - написав він.