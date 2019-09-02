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Греція оголосить надзвичайні заходи після напливу мігрантів

Новини » В світі    02.09.2019 - 20:10
Греція оголосить надзвичайні заходи після напливу мігрантів
Ілюстративне фото (flickr.com/european parliament)

Греція посилить патрулювання вздовж морських кордонів

Уряд Греції вирішив оголосити надзвичайні заходи по боротьбі з величезною кількістю мігрантів, які прибувають із Туреччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що в Греції планують посилити патрулювання вздовж морських кордонів, в першу чергу для боротьби з перевізниками нелегальних мігрантів.

"Ми спостерігаємо величезні хвилі мігрантів, яким сприяють контрабандисти новими методами і швидшими катерами. Якщо ситуація буде тривати, ми повторимо 2015 рік. Ми будемо вживати заходів для захисту своїх кордонів, і ми будемо набагато суворіші, набагато швидші в їх застосуванні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, уряд хоче звернутися до НАТО і ЄС з проханням допомогти активізувати патрулювання в цьому районі.

Нагадаємо, із Туреччини на грецький материк і острови, розташовані в східній частині Егейського моря, 24 і 25 серпня перебралися понад 160 мігрантів. Місто-порт Александруполіс все частіше стає метою мігрантів унаслідок укладеної в 2016 році угоди між Туреччиною і Євросоюзом про стримування нелегальної міграції біженців через Туреччину до Європи. Згідно з цим документом, Греція може відправляти назад в Туреччину мігрантів, які висаджуються на грецьких островах у східній частині Егейського моря, тільки у випадку якщо їм буде відмовлено в отриманні притулку в Греції.

Як повідомляло РБК-Україна, напередодні на берег Мальти дозволили зійти з корабля Ocean Viking 356 врятованим в Середземному морі мігрантам. Цих мігрантів домовилися перерозподілити між собою шість країн ЄС - Німеччина, Франція, Португалія, Румунія, Люксембург та Ірландія. Лише після цього уряд Мальти погодився прийняти мігрантів із рятувального судна.

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