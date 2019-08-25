На Мальту разрешили сойти более 350 мигрантам

Иллюстративное фото (twitter.com/Human Rights Watch)

Мигрантов согласились принять шесть стран ЕС

На берег Мальты разрешили сойти с корабля Ocean Viking 356 спасенным в Средиземном море мигрантам. Об этом сообщили РБК-Украина со ссылкой на DW.

Накануне этих спасенных мигрантов договорились перераспределить между собой шесть стран ЕС - Германия, Франция, Португалия, Румыния, Люксембург и Ирландия. Только после этого правительство Мальты согласился принять мигрантов со спасательного судна, на котором они находились почти две недели.

Судно Ocean Viking последний раз находилось между итальянским островом Лампедуза и Мальтой, ожидая разрешения на то, чтобы зайти в порт. Само судно действует под эгидой гуманитарных организаций "Врачи без границ" и SOS Méditerranée.

Как сообщалось, "Врачи без границ" критикуют неспособность стран-членов Евросоюза договориться о механизме приема беженцев, спасенных в Средиземном море, и отказ Италии позволить мигрантам сойти на берег в ее портах. Поэтому с конца июля 2019 года команда корабля Ocean Viking, что ходит под норвежским флагом, начала спасение беженцев в Средиземном море.

Ранее сообщалось, что британские пограничники и береговая охрана спасли 50 беженцев, которые пытались пересечь пролив Ла-Манш.

РБК-Украина писало, что в ночь со вторника на среду более сотни мигрантов высадились с спасательного корабля Open Arms на итальянском острове Лампедуза. Испанское гуманитарное судно Open Arms с беженцами на борту с 2 августа ждало в Средиземном море, пока его примет какой-то из европейских портов.