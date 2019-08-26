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В Грецию из Турции перебрались более 160 мигрантов

Новости » Общество    26.08.2019 - 01:40
В Грецию из Турции перебрались более 160 мигрантов
Иллюстративное фото (flickr.com/european parliament)

Мигранты выбирают этот путь из-за заключенного в 2016 году соглашения между Турцией и Евросоюзом

Из Турции на греческий материк и острова, расположенные в восточной части Эгейского моря, 24 и 25 августа перебрались более 160 мигрантов. Об этом сообщила береговая охрана Греции, передает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

Как отмечает агентство, находящийся на северо-востоке Греции город-порт Александруполис все чаще становится целью мигрантов из-за заключенного в 2016 году соглашения между Турцией и Евросоюзом о сдерживании нелегальной миграции беженцев через Турцию в Европу.

Согласно этому документу, Греция может отправлять обратно в Турцию мигрантов, которые высаживаются на греческих островах в восточной части Эгейского моря, только в случае если им будет отказано в получении убежища в Греции.

Напомним, накануне на берег Мальты разрешили сойти с корабля Ocean Viking 356 спасенным в Средиземном море мигрантам. Этих мигрантов договорились перераспределить между собой шесть стран ЕС - Германия, Франция, Португалия, Румыния, Люксембург и Ирландия. Только после этого правительство Мальты согласился принять мигрантов со спасательного судна.

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