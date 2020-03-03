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Греція направила до острова Лесбос військові кораблі для охорони кордону від мігрантів

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 13:25
Греція направила до острова Лесбос військові кораблі для охорони кордону від мігрантів
Ілюстративне фото (facebook.com unitednationshumanrights)

На кордоні між Туреччиною та Грецією зараз зібралося близько 75 тис. мігрантів

Уряд Греції направив військові кораблі до островів в Егейському морі для посилення охорони державного кордону від мігрантів. Про це повідомляє Kaztag.

Як повідомляється, Греція направила військові кораблі, щоб посилити свій кордон. Влада побоюється, що мільйони біженців можуть порушити кордон Греції після того, як Туреччина відкрила власні кордони минулого тижня.

Наголошується, що на кордоні між Туреччиною і Грецією зараз зібралося близько 75 000 мігрантів.

Раніше повідомлялося, що в напрямку кордонів з Євросоюзом направляються більше 70 тис. мігрантів з Сирії. Станом на ранок 1 березня кількість мігрантів, які вирушили до кордону з Грецією і Болгарією становила близько 76 358 чоловік.

Також повідомлялося, що на грецько-турецькому кордоні сталися сутички між правоохоронцями та нелегальними мігрантами, які намагалися перетнути кордон з ЄС. У буферній зоні між Грецією і Туреччиною в пункті пропуску Кастанис опинилися близько 500 чоловік.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала рішення турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана про відкриття турецького кордону для біженців в напрямку Європейського союзу.

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