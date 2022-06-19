UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Греция начала пробную прокачку азербайджанского газа в Болгарию

Фото: газопровод между Болгарией и Грецией (apa.az)
Автор: Сергей Новиков

Греция осуществила пробный запуск второго газопровода для прокачки газа в Болгарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bnr.bg.

Сообщается, что сегодня началась пробная перекачка азербайджанского газа из Греции в Болгарию по трубопроводу Комотини - Стара Загора, тестовая работа продлится до конца месяца.

Ожидается, что с 1 июля 2022 года начнутся поставки согласованного объема в 1 млрд кубометров.

Отметим, трубопровод в Комотини и терминал под Александруполисом позволят Болгарии и странам региона получать газ из Южного газового коридора.

Напомним, в апреле российский "Газпром" заявил о прекращении поставок газа в Болгарию после того, как болгарская сторона отказалась оплачивать поставки на его условиях.

Греция сразу пообещала помочь Болгарии с газом, позже София договорилась о покупке американского газа дешевле, чем у "Газпрома".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БолгарияГрецияГаз