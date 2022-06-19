Греция начала пробную прокачку азербайджанского газа в Болгарию

Греция осуществила пробный запуск второго газопровода для прокачки газа в Болгарию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bnr.bg.
Сообщается, что сегодня началась пробная перекачка азербайджанского газа из Греции в Болгарию по трубопроводу Комотини - Стара Загора, тестовая работа продлится до конца месяца.
Ожидается, что с 1 июля 2022 года начнутся поставки согласованного объема в 1 млрд кубометров.
Отметим, трубопровод в Комотини и терминал под Александруполисом позволят Болгарии и странам региона получать газ из Южного газового коридора.
Напомним, в апреле российский "Газпром" заявил о прекращении поставок газа в Болгарию после того, как болгарская сторона отказалась оплачивать поставки на его условиях.
Греция сразу пообещала помочь Болгарии с газом, позже София договорилась о покупке американского газа дешевле, чем у "Газпрома".
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